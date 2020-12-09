Крокодил убил фермера возле ритуального сооружения для умерших

В индийском штате Одиша (Орисса) крокодил убил фермера. Об этом сообщает Kalinga TV.

Нападение произошло, когда мужчина собирал траву для скота недалеко от гхата — каменного сооружения на берегу реки, где последователи индуизма устраивают ритуальные омовения и кремируют умерших. Рептилия схватила его и утащила в воду.

Когда вечером фермер не вернулся домой, его родственники отправились на поиски. Позднее другие жители деревни заметили на берегу тело погибшего. Полицейские забрали тело для вскрытия, представители лесного ведомства ведут поиски крокодила.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В ноябре у гребнистых крокодилов начинается брачный период, который продолжается до февраля. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свою территорию. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца.

В 2018 году сообщалось о нападении крокодила на 14-летнего школьника, которое также произошло возле гхата. Жители его деревни винили в гибели мальчика власти, которые не огородили гхат, чтобы тот не привлекал хищников.