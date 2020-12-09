Россияне сняли на видео напившихся на работе и еле стоящих на ногах медсестер

@Lshot / Telegram

Жители Ростовской области сняли на видео напившихся на работе медсестер одной из местных больниц. Видеозапись опубликовал Telegram-канал LifeShot.

На кадрах видно еле стоящих на ногах двух медсестер, одна из которых в защитном спецкостюме. Они пытаются закрыть дверь в один из кабинетов, однако авторы ролика не дают им это сделать, утверждая, что от медработниц «воняет перегаром». Женщина за кадром также возмущается, что медсестры работают в ночную смену. По ее словам, в больницу поступила ее мать в тяжелом состоянии, и она задается вопросом, что медсестры будут с ней делать, употребив спиртное.

В какой-то момент одну из медсестер попросили пройти по прямой — сначала она сделала несколько шагов, держась за стены, а затем трижды повернулась вокруг своей оси. Авторы видео заявили о намерении вызвать полицию.

Как пишет LifeShot, медсестер застали в реанимационном отделении ЦРБ Миллеровского района. Главному врачу объявили выговор, а дежурному врачу-реаниматологу — замечание.

В ноябре сообщалось, что медсестра туберкулезной больницы в Новосибирской области взяла ребенка за волосы, подняла его таким образом, и положила на кровать. Ее действия засняла на видео одна из взрослых пациенток. После попадания видео в интернет началась проверка, медработницу уволили.