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Роспотребнадзор объяснил высокую смертность пациентов с COVID-19 в Петербурге

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Высокая смертность пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге объясняется существенной долей пожилого населения в городе. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов, передает «Интерфакс» в среду, 9 декабря.

«Исходя из статистики прошлых лет, в Петербурге значительная доля долгожителей. Мы знаем, что уязвимая группа — 65+, а при сопутствующем заболевании длительнее и тяжелее протекает инфекция», — отметил Горелов.

По данным федерального оперштаба, в Петербурге с начала пандемии скончались 6030 пациентов с коронавирусом. В Москве умер 9571 человек, при этом заболевших в столице в четыре раза больше (665 218 случаев заражения против 159 389).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что степень тяжести ситуации с коронавирусом определяет масштаб заболеваемости в Москве и Санкт-Петербурге. На эти два города приходится до 40 процентов выявляемых в стране случаев заражения.

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