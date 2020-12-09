51-летняя модель поделилась селфи в купальнике и удивила фанатов молодостью

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) поделилась селфи в откровенном образе и удивила поклонников своей молодостью. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 51-летняя манекенщица позирует в черном купальнике с декольте и боковым вырезом. Ее волосы убраны, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых тонах с темным акцентом на глазах. Образ знаменитости дополнила золотистая цепочка на шее. Публикация набрала больше 17 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид супермодели в комментариях. «Не могу оторвать от тебя глаз», «Мне нравится макияж! Очень здоровый цвет лица», «Самая красивая женщина в мире», «Как всегда прекрасна! Ты совсем не меняешься, это подлинная красота», «Ты выглядишь на 25! Как?» — похвалили они.

Ранее в декабре Хелена Кристенсен попозировала голой для родившегося в России фотографа. На размещенных в сети кадрах 51-летняя знаменитость из Европы запечатлена без одежды. Она лежит на диване с цветочным принтом. Автором съемки выступила проживающая в Нью-Йорке фотохудожница Кэт Ирлин.