Восьмилетняя россиянка спасла мать и бабушку от разъяренного фаната боев

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка спасла мать и бабушку от разъяренного россиянина, избивавшего их. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

8 декабря мужчина подкараулил женщин с ребенком возле дома и затащил их в квартиру, где начал жестоко избивать бабушку и мать. Девочке удалось отвлечь нападавшего, и в этот момент ее мать отправила коллеге сообщение с просьбой о помощи и фотографией для полиции.

Бабушке диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, лобной кости, носа, костей обоих предплечий, ее отправили в реанимацию. Вторая пострадавшая — Ангелина — получила сотрясение мозга, перелом скулы и травму черепа.

По данным канала, мужчину зовут Влад, он фанат смешанных боев и младше Ангелины на 18 лет. Женщина решила уйти от него после года отношений, так как однажды он якобы ее душил — как пишет Mash, это и стало причиной нападения.

Влад родом из Хабаровска, он часто представлялся фамилией Агриропуло, называя себя греком. Изучив подписки мужчины в соцсетях, Mash пришел к выводу, что он интересуется православием и православным движением «Сорок Сороков», а также занимался смешанными единоборствами. На него завели административное дело за мелкое хулиганство.