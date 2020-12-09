Бесконтактной картой «Мир» жители трех городов оплатят льготный проезд

Жители Орла, Читы и Миасса, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, смогут оплачивать поездки бесконтактной картой «Мир». При таком виде оплаты учитывается льгота на проезд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе платежной системы «Мир».

Жителям Орла для проезда по национальной платежной карте с учетом льготы необходимо зарегистрировать ее и привязать к ней электронный проездной. Сделать это можно в офисах Сбербанка Орловской области. В Чите и Миассе зарегистрировать карту «Мир» в системе льготного проезда можно в МФЦ этих городов.

Для регистрации необходимо предъявить паспорт, бесконтактную банковскую карту платежной системы «Мир», СНИЛС и документ, подтверждающий право на льготу. Банковская карта платежной системы «Мир» может быть выпущена любым банком. На сегодняшний день более 150 банков, включая крупнейшие, выпускают карты «Мир».

Те держатели национальных платежных карт, которые были ранее внесены в реестр льготных категорий граждан, должны будет предоставить только паспорт, СНИЛС и карту.

После регистрации карты «Мир» в системе льготного проезда пассажир может оплачивать поездки в общественном транспорте со скидкой, согласно размеру предоставляемой ему льготы.

При привязке электронного льготного проездного к бесконтактной карте «Мир» необходимо перед поездкой пополнить отдельный счет самого проездного. В некоторых городах, например, в Чите пополнять счет проездного не нужно — списание происходит непосредственно со счета банковской карты. Обо всех особенностях оплаты бесконтактной картой «Мир» с учетом льготы в вашем городе можно уточнить в местном офисе МФЦ или Сбербанка России.