Женщина подала в суд на не зовущего ее замуж возлюбленного

Жительница Замбии подала в суд на возлюбленного за то, что он не зовет ее замуж. Об этом сообщает издание Tuko.

28-летняя Гертруда Нгома (Gertrude Ngoma) заявила, что находится в отношениях с Гербертом Салалики (Herbert Salaliki) уже восемь лет. Она утверждает, что парень не раз обещал ей, что они поженятся, но все никак не делает ей предложение. При этом замбийка живет вместе с родителями и ребенком от Салалики, в то время как мужчина проживает один.

Нгома отметила, что сыта этим по горло, и потребовала его отчитаться о своих планах перед судом. «Он всегда относился к нашим отношениям несерьезно, поэтому я привела его в суд. Я заслуживаю того, чтобы узнать, какое будущее у наших отношений и что мне делать дальше», — объяснила она. Также женщина подозревает возлюбленного в неверности.

Салалики парировал, что у него нет денег на свадьбу, и обвинил Нгому в том, что она не уделяет ему достаточно внимания.

Судья заявил, что влюбленным стоит решить все разногласия самостоятельно.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании развелась с мужем из-за того, что он много работал без выходных, не был дома по праздникам и не видел, как растут их дети. Мужчина отметил, что работает на себя и ему не на кого больше положиться.