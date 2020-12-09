Поклонская ответила упрекнувшему ее Рогозину

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила упрекнувшему ее генеральному директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, который остался недоволен приглашением для работы в Крым американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Соответствующее сообщение опубликовано в ее Telegram-канале в среду, 9 декабря.

Поклонская подчеркнула, что ей все равно, «кто круче — Маск или Рогозин».

«Батут или ракеты? Я за то, чтобы наши ракеты летали круче, чем ракеты NASA. Я за то, чтобы наши люди жили круче, чем сейчас. Я за то, чтобы мы не собирали всей страной деньги на лечение детей. Я за то, чтобы наши лекарства были эффективны — как за рубежом», — написала она.

Ранее российский депутат пригласила Илона Маска на полуостров. Она отметила, что большое количество космических объектов и практически полное отсутствие пресной воды делает Крым похожим на планету Марс. Поклонская предложила Маску продемонстрировать компетенции решать земные проблемы.

В свою очередь Дмитрий Рогозин упрекнул Поклонскую за желание решить проблему водоснабжения в Крыму не с помощью отечественных разработок, а за счет Илона Маска. Глава «Роскосмоса» рассказал о разработке «Центра Келдыша», с помощью которой можно делать воду пресной.