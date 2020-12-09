Подмосковье перевыполнит годовой план по расселению аварийного жилья

Московская область перевыполнит годовой план по расселению аварийного жилья, заявил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев. Его цитирует РИАМО в среду, 9 декабря.

По его словам, более 48 тысяч квадратных метров аварийного жилья планируются расселить по итогам 2020 года, что составляет 110 процентов от целевого показателя.

«До конца года нам остается расселить еще около 14,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, где проживают 776 человек. На этапе ввода у нас шесть домов», — сказал Локтев.

По его словам, власти уделяют большое внимание проблеме расселения аварийного жилья, с начала года в новые квартиры смогли переехать более двух тысяч жителей.

Лидерами по объему расселения аварийного жилфонда стали Сергиево-Посадский округ и Коломна.

Ранее в среду сообщалось, что на минувшей неделе на территории восьми городских округов из аварийного жилья переселили 39 человек.