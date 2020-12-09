Сестра рэпера Сереги пожаловалась на избиения и унижения со стороны брата

Сестра рэпера Сереги Алена пожаловалась на избиения и унижения со стороны брата. Пост из ее закрытого аккаунта был опубликован в Telegram-канале Super.ru.

«"Я говно" — это одно из первых воспоминаний моего детства. Я помню, как старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто просила его купить поесть, будучи танцором в его группе», — написала родственница артиста.

Она отметила, что Серега часто позволял себе сексистские фразы, и назвала музыканта классическом нарциссом. По словам девушки, она долгие годы молчала об издевательствах со стороны брата, однако решила рассказать о них, когда исполнитель увез своих детей от бывшей жены Полины Ололо.

В октябре экс-супруга Сереги призналась, что тот избил ее, заподозрив в измене. В марте Полина Ололо также обвинила рэпера в похищении детей. По ее словам, общие сыновья пары Марк и Платон находятся у отца, который запрещает матери с ними видеться. При этом музыкант, как написала модель, часто подвергает их жестоким наказаниям или оставляет дома одних надолго.