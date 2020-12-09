Определены самые популярные твиты в 2020 году

Пост в Twitter о смерти американского актера Чедвика Боузмана, исполнившего главную роль в фильме «Черная Пантера», стал самым пересылаемым в 2020 году. Об этом сообщает The Variety.

По состоянию на 9 декабря пост набрал 7,5 миллиона лайков и 3,1 миллиона ретвитов. Актер умер 28 августа в возрасте 43 лет от рака толстой кишки. Ранее эта запись была признана соцсетью самой популярной в истории Twitter.

Второй наиболее обсуждаемой персоной в соцсети стал баскетболист Коби Брайант, погибший в авиакатастрофе. 41-летний Брайант ушел из жизни в результате крушения вертолета 26 января. На борту также находилась 13-летняя дочь бывшего игрока и ее партнерша по баскетбольной команде.

Больше всего отметок «нравится» собрал твит бывшего президента США Барака Обамы, выразившего соболезнования из-за смерти баскетболиста, и шутка актера Энди Милонакиса, прокомментировавшего в мае запуск Crew Dragon с космонавтами на борту: «Поздравляю астронавтов, которые покинули сегодня Землю. Хороший выбор».

В рейтинг попал пост звезды фильма «Один дома» Маколея Калкина, который напомнил о своем 40-летии и заставил читателей почувствовать себя старыми, а также сообщение кандидата в вице-президенты от демократов Камалы Харрис после того, как Джо Байден объявил себя победителем выборов.

Twitter назвал самых популярных людей года. Ими стали президент США Дональд Трамп, Джо Байден, американец Джордж Флойд, чья смерть вызвала по всему миру протесты против расизма, Коби Брайант, Барак Обама, кей-поп-группа BTS, премьер-министр Индии Нарендра Моди, рэпер Канье Уэст, предприниматель Илон Маск и Камала Харрис. Самым популярным хештегом 2020 года после #COVID19 стал #BlackLivesMatter