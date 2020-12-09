Российский врач рассказал об опасности алкоголя после вакцинации от коронавируса

Употребление алкоголя после вакцинации от коронавируса опасно тем, что вызывает нагрузку на печень. Об этом рассказал российский врач терапевт-иммунолог Владислав Жемугов в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам медика, печень обеспечивает деинтоксикацию чужеродного вируса, а дополнительная нагрузка на нее может привести к изменениям реакции организма целом.

Жемчугов подчеркнул, что участникам клинических испытаний точно не стоит пить спиртное, потому что это может привести к изменениям в результатах.

Он добавил, что точно определить последствия употребления алкоголя нельзя, поэтому лучше не рисковать. Жемчугов объяснил, что крепость спиртного не повлияет на ситуацию — она зависит от самого человека и его сопутствующих болезней.

При этом спиртное лишь слегка отразится на действии вакцины, но не аннулирует ее воздействие полностью, подчеркнул Жемчугов. «Результат какой-никакой все равно будет»,— заключил медик, объяснив, что препарат подстроится, но все будет зависеть от ресурсов организма человека.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что алкоголь при вакцинации от коронавируса не запрещен, но не стоит им злоупотреблять. По его словам, спиртное может снизить иммунитет, тогда вакцинирование станет бессмысленным. Отказаться от алкоголя надо на три дня после каждого укола, а в течение 42 дней следить за употреблением. По словам Гинцбурга, можно выпить бокал шампанского.