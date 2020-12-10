Умер самый богатый в мире банкир

В Бразилии умер самый богатый банкир в мире Джозеф (Жозе) Сафра, пишет издание Veja. Он скончался на 82-м году жизни.

Причину смерти семья не раскрывает. Однако издание отмечает, что у банкира были проблемы со здоровьем. Его должны похоронить 10 декабря на еврейском кладбище Israelita do Butantã в Сан-Паулу. Forbes оценивает состояние Сафры в 23,2 миллиарда долларов, называя владельца Banco Safra «богатейшим в мире банкиром».

Он также был самым состоятельным человеком Бразилии. По оценкам Bloomberg, капитал банкира — 17,6 миллиарда долларов, что делало его вторым среди богачей Бразилии после инвестора Хорхе Пауло Леманна.

Сафра родился в 1938 году в Ливане, но переехал в Бразилию в 1960-х, чтобы продолжить бизнес отца. В 2016 году банкира обвинили в коррупции. Речь шла о сумме в 4,2 миллиона долларов, которые Сафра якобы планировал заплатить сотрудникам налоговых органов для списания с него задолженности в 500 миллионов долларов.