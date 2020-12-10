Российским богачам предложили VIP-отдых на Новый год

Российские туроператоры предложили богатым отечественным туристам отправиться в VIP-туры на новогодние праздники. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

В частности, речь идет об эксклюзивной поездке на отдых в Черногорию — турпакет, рассчитанный на один заезд в период с 27 декабря по 3 января, включает в себя авиаперелет частной авиацией по маршруту Москва (Внуково) — Тиват и обратно, а также проживание в одном из четырех люксовых отелей на выбор по системе полупансион.

К примеру, путешественникам предлагается разместиться в таких гостиницах, как Maestral Resort & Casino, Regent Porto Montenegro, Splendid — каждая из которых относится к категории «пять звезд» — или в четырехзвездочной Avala. При этом в комплекс включен новогодний ужин 31 декабря.

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Кроме того, для VIP-пассажиров предусмотрена быстрая регистрация на рейс, проход через отдельный терминал, питание на борту класса «премиум», а также трансфер в отель и обратно. Общая стоимость тура стартует от 15 618 евро на двоих (1,4 миллиона рублей).

В настоящее время Черногория в условиях пандемии открыта для посещения российскими туристами, и гражданам по-прежнему не требуется для въезда виза, прохождение обязательного карантина или результаты теста на коронавирус.

20 ноября стало известно, что россияне начали чаще бронировать туры люксового формата внутри страны, тем самым увеличив спрос на VIP-отдых на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом. Так, наиболее затратной оказалась экспедиция на ледоколе на Северный полюс в июле, которая обошлась одному человеку в 2,4 миллиона рублей.