Крокодил убил стиравшую белье женщину на глазах у ее матери

Крокодил на реке Кабомпо в Замбии съел жительницу деревни Мбутуту на глазах у ее матери. Об этом сообщает издание Zambia Reports.

Вечером в понедельник, 7 декабря, Линда Чиньяма (Lindah Chinyama) пошла стирать белье на берег реки. Там на нее напал крокодил.

Мать женщины Мэгги Мбутуту (Maggy Mbututu) беспомощно смотрела на происходящее. На ее крики о помощи никто не пришел.

Представитель местной полиции Элиас Чуши (Elias Chushi) сообщил, что позже полицейские нашли частично обглоданное тело женщины и передали его семье для захоронения.

Чуши порекомендовал жителям воздержаться от стирки у берегов кишащей крокодилами реки.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша (Орисса) крокодил убил фермера. Нападение произошло, когда мужчина собирал траву для скота недалеко от гхата — каменного сооружения на берегу реки, где последователи индуизма устраивают ритуальные омовения и кремируют умерших.