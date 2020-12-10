В Германии сочли санкции против России «выстрелом себе в колено»

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал санкции против России «выстрелом себе в колено». Об этом он заявил в интервью телеканалу «360».

Парламентарий отметил, что в условиях экономического спада из-за пандемии коронавируса эффект от подобных действий будет не таким, как ожидают немецкие власти. Он подчеркнул, что сейчас надо укреплять отношения между двумя странами, развивать торговлю и сотрудничать. Немецкий политик добавил, что санкционный режим против России следует как можно скорее отменить. По его словам, следует «убрать со сцены» все, что мешает развитию отношений между Россией и Германией.

Ранее в торгово-промышленной палате Дюссельдорфа подсчитали, что санкции против России ежегодно обходятся Европе в 21 миллиард евро. Потери Германии же составляют 5,45 миллиарда евро в год. В исследовании отмечается, что ситуация на международных рынках становится все более сложной, а российский рынок сбыта обладает большим потенциалом для среднего бизнеса Германии.

Страны Запада, в том числе Германия, ввели экономические санкции в отношении России в 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Россия в ответ объявила продовольственное эмбарго, которое ограничивает ввоз фруктов, овощей, молочной и мясной продукции на территорию страны.