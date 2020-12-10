Женщина отказалась сдавать насильника полиции и назвала причину

Женщина, пережившая изнасилование, рассказала, почему решила не сдавать преступника полиции. Причины своего поступка она объяснила в посте на Reddit. Публикация набрала более 18 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев с разными мнениями.

«Каждый, кто обращается в полицию после изнасилования, проявляет неимоверную силу характера. Силу, которой у меня нет», — призналась героиня истории. Первой причиной, по которой она отказалась добиваться уголовного преследования насильника, автор поста назвала необходимость подробно обсуждать детали с абсолютно незнакомыми людьми. Женщина уточнила, что ей было бы очень тяжело говорить о настолько личном с посторонними.

Необходимость пройти медицинское освидетельствование стала для нее второй причиной. «Придется пойти в больницу и по сути снова подвергнуться насилию. Фотографии твоих травм, образцы жидкостей и волос с твоего тела. Нет, спасибо», — написала рассказчица.

Если дело дойдет до суда, то жертве изнасилования нужно будет подробно описывать детали произошедшего. Нежелание снова вспоминать день насилия стало третьей причиной. Женщина отметила, что пережила изнасилование и не страдает от связанных с этим опытом кошмаров. Героиня истории уверена, что если бы обратилась в полицию или рассказала кому-то, то воспоминания до сих пор преследовали бы ее.

В комментариях многие согласились с тем, что обращаться или не обращаться в полицию — это личный выбор каждого. Некоторые, однако, посчитали автора поста провокатором. «Этот текст написал тайный насильник, которых не хочет, чтобы жертвы изнасилований обращались в полицию», — уверен rileynathan18. Также пользователи вспомнили несколько историй о том, как женщинам, сообщавшим о реальных изнасилованиях, не верили.