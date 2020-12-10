Кремль рассказал о сдерживании цен на продукты в России

Сдерживание цен на продукты в России будет проходить посредством рыночных механизмов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 10 декабря.

«Отечественная продукция не может так дорожать — кто-то, видимо, получает завышенную прибыль», — сказал он.

По его словам, регулирование цен должно осуществляться только рыночными методами. Песков также напомнил, что этот вопрос находится в компетенции правительства.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что президент Владимир Путин получает информацию о труднообъяснимых скачках цен не только из статистических данных, но и от граждан.

Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства потребовал принять меры для сдерживания цен на продукты в стране. По его словам, министерства недооценили риски и пустили на самотек ситуацию с ценами.