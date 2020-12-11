Власти Подмосковья организуют отдых для детей в трудной жизненной ситуации

Около 400 подмосковных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, бесплатно отдохнут на зимних каникулах в детских лагерях, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее цитирует РИАМО в пятницу, 11 декабря.

Всего в регионе проживают 683 тысячи детей в возрасте от семи до 15 лет, из них 86 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации, рассказала она.

По ее словам, дети будут отдыхать в трех государственных лагерях, учреждения должны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии коронавируса.

Ранее в пятницу Фаевская проинформировала, что социальную поддержку в Подмосковье получают около двух с половиной миллионов человек. Она напомнила, что в связи с распространением COVID-19 власти упростили

процедуру подачи заявлений на соцпомощь.