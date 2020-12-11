Власти Подмосковья подвели итоги проекта для школьников «Билет в будущее»

Более 107 тысяч школьников и около 27 тысяч родителей присоединились к реализации проекта ранней профориентации «Билет в будущее», рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Ее цитирует РИАМО в пятницу, 11 декабря.

В рамках проекта учащиеся прошли более 153 тысяч профориентационных тестов.

«Новшеством этого года стало активное включение в проект родителей. В своем личном кабинете они могли отслеживать прогресс ребенка, просматривать рекомендации, согласовывать практические мероприятия, которых в этом году в регионе прошло более 600», — рассказала Каклюгина.

По ее словам, некоторые задания были доступны в онлайн-формате. Также в рамках проекта подростки смогли попробовать себя в 89 профессиях, среди которых — дизайнер, программист, сварщик, уточнила министр.