В приграничном селе Армении задержали азербайджанца

В приграничном селе Бердаван Тавушской области Армении задержан гражданин Азербайджана. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает «Sputnik Армения».

«Мы получили оперативные данные о том, что мужчина пересек государственную границу Армении. В ходе поисковых работ он был найден и задержан. Возбуждено уголовное дело, он имеет статус подозреваемого», — рассказали в пресс-службе Службы нацбезопасности Армении.

В конце сентября начались бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях. В ходе конфликта азербайджанская армия заняла ряд территорий непризнанной республики, которые ранее контролировались армянской стороной.

9 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку перешли еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.

В Азербайджане расценили итоги войны как победу. В Армении начались массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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