Лжепекарь разбогатела на разогреваемом на батарее хлебе

Жительница Великобритании Франческа Баркер-Миллс притворилась пекарем и обманула не только инвесторов, но и собственных друзей, пишет Manchester Evening News.

Едва избежав тюрьмы в 2013, в 2015 году она открыла пекарню The Barker Baker в английском городе Литтлборо, в графстве Большой Манчестер. Женщина воодушевленно рассказывала всем, что выпечка изменила ее жизнь, и многие ей поверили, хотя не так давно она привлекалась к ответственности в связи с мошенничеством.

Баркер-Миллс давала объявления в местных газетах, утверждая, что ее пекарня является социальным предприятием, которое демонстрирует, что бывшие преступники могут внести серьезный вклад в общество. На самом же деле она использовала свой бизнес чтобы присвоить деньги потенциальных инвесторов, своего арендодателя и друзей.

Пока в пекарне грели купленный хлеб на батарее, выдавая его за свежую выпечку, злоумышленница убеждала жертв в том, что она является участницей управляемой государством «схемы согласованного финансирования», разработанной для поощрения новых инвесторов. Лжепекарь утверждала, что те, кто согласятся ее поддержать, получат свои взносы в двойном размере, если решатся перевести ей средства. Когда обещанный срок перевода подходил, женщина уговаривала перевести ей еще больше. Чтобы убедить в своей состоятельности, она присылала фотографии выписки с якобы имевшегося у нее внушительного банковского счета.

Находчивая мошенница утверждала, что заключила множество контрактов, в том числе с производителями сладостей Ben & Jerry’s, и даже «Би-би-си» — по выдуманной ею легенде, компания якобы собиралась снять фильм о ее превращении в порядочную гражданку. Получив средства, она со временем начала обрывать контакты с «партнерами», и те обратились в полицию.

В период с 2015 по 2017 год Франческа успела обмануть четырех человек, в общей сложности нанесенный ею ущерб превысил 60 тысяч фунтов (около 5,8 миллиона рублей). В ходе слушания 10 декабря суд приговорил ее к лишению свободы сроком на два года и три месяца.

Ранее сообщалось, что россиянка притворилась богатой жительницей Рублевки и обманула людей на миллионы. Уточнялось, что женщина ежемесячно зарабатывала до четырех миллионов рублей, обманывая курьеров различных компаний. Потерпевшие обратились в полицию, предоставив аудиозаписи разговоров, фото и видео.