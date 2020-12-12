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Шойгу раскрыл детали пуска ракет с подлодки «Владимир Мономах»

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл детали пуска баллистических ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах» в докладе президенту страны Владимиру Путину, передает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.

Министр доложил главе государства о том, как прошла тренировка по управлению стратегическими наступательными силами. Сообщается, что во время нее «ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота из подводного положения произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" на дальность более 5,5 тыс. км из акватории Охотского моря».

В тренировке участвовала так называемая «стратегическая триада» российских Вооруженных сил: атомные подлодки, стратегические бомбардировщики и подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Видео пуска с «Владимира Мономаха» было обнародовано ранее 12 декабря. Пуск «Ярса» демонстрировался на видео тремя днями ранее — 9 декабря.

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