Минобороны показало пуски баллистических ракет «Ярс» и «Синева»

С космодрома Плесецк в Архангельской области произведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты в рамках тренировки по управлению стратегическими наступательными силами. Соответствующую видеозапись предоставила пресс-служба Минобороны в среду, 9 декабря.

По данным ведомства, к участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России.

«Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95мс с аэродромов Энгельс и Украинка», — указано в сообщении министерстве.

На кадрах запечатлен запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». В тренировке морской компоненты также задействовали подлодку «Карелия», вооруженную ракетами «Синева». Ракеты поразили цели на полигонах Кура и Пембой. Задачи тренировки выполнены в полном объеме, сообщает пресс-служба.

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