Опубликовано видео пуска баллистической ракеты с подлодки «Юрий Долгорукий»

Министерство обороны России показало видео пуска баллистической ракеты «Булава» с подводной лодки «Юрий Долгорукий» из акватории Баренцева моря. Кадры опубликованы на YouTube-канале ведомства.

Макет боевого блока поразил учебную цель на полигоне «Кура», расположенном на Камчатке.

Также 24 августа из приполюсного района Северного Ледовитого океана стартовала баллистическая ракета «Синева». Ее пуск совершили с атомной подлодки «Тула». Отмечается, что ракета поразила учебную цель на полигоне «Чижа» в Архангельской области.

«Булава» — российская трехступенчатая твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30, размещаемая на подводных крейсерах. Она создана для преодоления противоракетной обороны вероятного противника. Максимальная дальность полета превышает 8 тысяч километров. В настоящее время произведено 33 испытательных пуска.

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