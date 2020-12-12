Рождественское фото британской королевской семьи с детьми утекло в сеть

Рождественская открытка 2020 года герцога и герцогини Кембриджских с изображением их троих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи — была размещена в Facebook королевским поклонником. На утечку обратила внимание газета Daily Mail.

На кадре вся семья одета в зимнюю одежду, семилетний принц Джордж, который является старшим сыном в семье, сидит рядом с отцом, принцем Уильямом. Пятилетняя принцесса Шарлотта сидит на коленях у матери, Кейт Миддлтон. Пользователи сети обратили внимание, что принцесса одета в джемпер от Ralph Lauren. Принц Луи, которому сейчас два года, на фото расположился между своими родителями.

Также отмечается, что фотокарточка была подписана Уильямом и Кэтрин.

Снимок, на котором вся семья сидит на стогах сена перед дровами, был опубликован фан-страницей Royalty 101, тогда как Кенсингтонский дворец официально его не публиковал.