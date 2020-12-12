Спикер украинской делегации матом высказался об избирателях Зеленского

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович оскорбил избирателей президента страны Владимира Зеленского. Свою позицию он объяснил в эфире телеканала «Украина 24».

Во время эфира журналист напомнил, что Арестович, которого недавно назначили внештатным советником главы Офиса украинского лидера, в марте матом высказывался о проголосовавших за Зеленского гражданах. Он поинтересовался у собеседеника, изменилась ли его позиция.

«Тут необходимо разделять позицию. Если лично, то я могу отметить, что не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица и журналисты иногда кажутся мне этими самыми ***** [очень глупыми людьми] до сих пор», — пояснил Арестович.

Тем не менее он уточнил, что как официальное лицо не может охарактеризовать сограждан бранным словом и хорошо относится ко всем вне зависимости от их политических взглядов.

Арестович стал советником и спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу в конце октября решением главы делегации, первого президента Украины Леонида Кравчука.