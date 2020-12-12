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В Иране казнили главу новостного портала Amad News

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Рухолла Зам
Рухолла Зам
Фото: WANA News Agency / Reuters

В Иране 12 декабря казнили главу новостного портала Amad News Рухолла Зама, сообщает агентство Tasnim.

Как уточняется, казнь была приведена в исполнение через повешение. В агентстве отметили, что он управлял не только порталом, но и Telegram-каналом. За несколько дней до казни Верховный суд страны подтвердил вынесенный в июне приговор.

В июне сообщалось, что главу новостного портала Amad News Рухоллу Зама приговорили к смертной казни. Официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили тогда подчеркнул, что решение может быть обжаловано.

Зам был задержан в октябре 2019 года силами Корпуса стражей исламской революции. Утверждалось, что разведка много лет следила за журналистом. По их данным, он сотрудничал с иностранными спецслужбами и хотел «привести страну к смятению».

В 2017-2018 годах Зам активно занимался освещением протестных акций в Иране, при этом местом его постоянного жительства была Франция. Власти Ирана неоднократно называли Amad News антиправительственным ресурсом.

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