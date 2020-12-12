Умершего из-за коронавируса корейского режиссера Ким Ки Дука кремируют на месте

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, который умер в Латвии из-за коронавируса, будет кремирован на месте. Об этом агентству «Ренхап» сообщили родственники режиссера, передает ТАСС.

Такое решение было принято из-за сложностей, которые возникли при транспортировке тела режиссера в Южную Корею. Кремацией покойного займется южнокорейское посольство в Риге, урну с прахом планируется потом переслать на родину режиссера.

О смерти кинематографиста стало известно 11 декабря. Он скончался в больнице из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Ему было 59 лет.

Ким Ки Дук снял такие фильмы, как «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Пустой дом», «Мебиус», «Адрес неизвестен», «Остров» и «Время». Всего в его фильмографии 25 картин. Режиссер обрел популярность и признание в России: последней его лентой стала драма 2019 года «Растворяться».