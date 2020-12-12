«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в дерби с «Сити»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 12 декабря, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

После 12 туров в активе МЮ 20 очков, команда находится на седьмом месте в турнирной таблице. В активе «Сити» на одно очко меньше, клуб занимает восьмую строчку.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 17 декабря на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Сити» двумя днями раньше на своем поле примет «Вест Бромвич».