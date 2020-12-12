Волонтеры проекта #СвоихНеБросаем провели акцию в аэропорту Домодедово

Волонтеры проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) #СвоихНеБросаем ко Дню Конституции России вместе с авиакомпанией «Уральские Авиалинии» провели акцию в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщается на сайте общественного движения.

Добровольцы раздали соотечественникам наклейки с телефоном горячей линии, куда можно обратиться за помощью из любой точки мира.

Координатор проекта ОНФ #СвоихНеБросаем акции #МыВместе Валерий Горюханов напомнил, что в 2020 году в основном законе страны появилась статья, неразрывно связанная с помощью гражданам за рубежом. «Она о том, что Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Мы раздавали наклейки с единым номером горячей линии, на который любой гражданин Российской Федерации, наш соотечественник, может позвонить в непростой ситуации за рубежом», — добавил он.

В пресс-службе отечественного движения пояснили, что команда волонтеров проекта «Своих не бросаем» была сформирована в рамках акции #МыВместе. Добровольцы совместно с Министерством иностранных дел, Министерством цифрового развития и авиакомпаниями помогали россиянам попасть на эвакуационные рейсы во время пандемии коронавирусной инфекции. За прошедшие 7 месяцев им удалось посодействовать возвращению более 1,5 тысяч соотечественников из 60 стран, а также проконсультировать более 6,5 тысяч человек.

Акция взаимопомощи #МыВместе появилась как ответ на вызовы пандемии. Она сплотила более трех миллионов волонтеров, представителей общественных организаций и бизнеса.