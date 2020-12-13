В Чехии запретили напитки «на вынос»

Правительство Чехии запретило торговлю напитками «на вынос». Об этом сообщает Aktualne.

Теперь напитки, подаваемые или изготавливаемые на месте, потреблять вне места продажи запрещается. Исключения сделаны лишь для автомобилистов, приобретающих напитки прямо из салона машины. Также продавать «с собой» можно, если клиент унесет напиток в сумке в офис или домой.

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны пояснил, что это «не ошибка властей», а попытка не допустить, чтобы люди ходили по улицам или рождественским ярмаркам со стаканами. При этом изначально речь шла только об алкогольных напитках типа глинтвейна, однако запрет решили распространить на любые напитки после того, как Блатны заявил об ухудшении эпидемической ситуации и растущем числе случает инфицирования коронавирусом, уточняет «Чешское радио».

3 декабря Чехия первой страной в Европе ослабила введенные из-за коронавируса ограничения. Уровень эпидемиологической угрозы понизили до третьего из пяти. С 3 декабря музеи, художественные галереи, рестораны, кафе, магазины и предприятия коммерческих услуг возобновят работу. Власти также разрешили проводить общественные мероприятия с участием до 50 граждан на улицах и до 10 человек в помещениях.