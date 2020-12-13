В Минск начали стягивать спецтехнику

С утра воскресенья, 13 декабря, в столицу Белоруссии, где проходят акции протеста оппозиции, начали стягивать спецтехнику. Очевидцы сообщали о проезжающей по улицам Минска военной технике и транспорте силовиков, пишет Tut.by.

Также отмечается, что на улицах города были замечены водометы.

По данным Tut.by, в Уручье люди с красно-зелеными флагами приветствовали колонну спецтехники.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.

Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Были задержаны тысячи человек, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о нескольких погибших протестующих.

Возбуждено дело о попытке захвата власти. Ряд оппозиционных активистов арестованы или бежали из страны.