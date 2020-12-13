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Британские магазины начали запасаться едой

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Фото: Paul Childs / REUTERS

Владельцы магазинов в Великобритании начали создавать масштабные запасы еды, лекарств и товаров первой необходимости. Об этом пишет The Sunday Times.

На такой шаг коммерсанты пошли на фоне вероятного выхода Великобритании из состава ЕС «без сделки» (в конце 2020-го заканчивается переходный период). При таком исходе на островном государстве может начаться беспрецедентная покупательская паника, которая затмит массовое исчезновение товаров с полок во время карантина из-за коронавируса, утверждает издание.

Министерство здравоохранения, в свою очередь, предписало поставщикам лекарств и медоборудования сделать запасы на шесть недель вперед и хранить их в «безопасных местах».

27 ноября производители и поставщики продовольствия предупредили о дефиците продуктов питания, с которым в ближайшее время может столкнуться страна. по информации Bloomberg, угроза нехватки еды вызвана несколькими причинами. Среди них — ажиотажный спрос в преддверии католического Рождества, недостаток складских помещений, пандемия коронавируса и предстоящий окончательный выход из Евросоюза.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого в Соединенном Королевстве продолжит действовать большая часть законов ЕС: в том числе правила торговли. До конца переходного периода Брюссель и Лондон должны были договориться о формате будущих отношений и заключить новое соглашение о торговле. Однако в июле 2020-го стороны досрочно прекратили очередные переговоры, так как не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов. Если им не удастся достичь договоренности до конца декабря, Великобритания перестанет быть частью общего европейского рынка, что приведет к введению таможенных границ между страной и ЕС.

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