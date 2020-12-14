Названы самые желанные направления у россиян для поездок по бизнесу

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и назвали самые желанные направления у россиян для поездок по бизнесу. Об этом сообщает РИА Новости.

На первом месте оказался Санкт-Петербург, в этот город в командировку мечтают отправиться 16 процентов опрошенных. Далее идут Москва (11 процентов) и Сочи (пять процентов). Кроме того, некоторые россияне признались, что хотели бы нанести деловой визит во Владивосток, Казань и Калининград (по четыре процента респондентов).

Опрос проводился с 10 ноября по 4 декабря среди 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 228 населенных пунктов всех округов России.

В ноябре стали известны самые популярные направления для отдыха россиян на новогодние каникулы. Как отметили эксперты, несмотря на пандемию коронавируса, ажиотаж на отдых в России привел к небывалому росту бронирований жилья на курортах. Самым востребованным направлением оказалась Красная Поляна.