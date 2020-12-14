Блогершу с 46 миллионами подписчиков удалили из TikTok

Администрация TikTok удалила аккаунт американской блогерши Дикси Д'Амелио (Dixie D'Amelio), на которую были подписаны более 46 миллионов пользователей. Издание Dexerto отмечает, что возможной причиной стал взлом ее страницы хакерами.

Профиль 19-летней американки был удален после серии странных публикаций. В одном из роликов упоминалось название хакерской группировки The Chuckling Squad, которая в 2019 году получила доступ к аккаунту генерального директора Twitter Джека Дорси.

Аккаунт Д'Амелио стал недоступен 13 декабря. С тех пор пользователи, пытающиеся найти блогершу по нику, видят сообщение: «Аккаунт не найден». Сама американка прокомментировала новость о взломе и последующем удалении ее профиля фразой «Думаю, dixie123 был плохим паролем».

По данным Dexerto, взлому подвергся и аккаунт отца блогерши Марка Д'Амелио, который насчитывал 8,8 миллиона подписчиков. Кроме того, хакеры пообещали взломать страницу сестры Дикси — Чарли Д'Амелио, которая является самой популярной блогершей платформы (102,9 миллиона подписчиков).

Ранее журнал Forbes назвал самых богатых TikTok-блогеров планеты. Сестры Чарли и Дикси Д'Амелио заняли второе и третье место рейтинга, заработав за год 4 и 2,9 миллиона долларов соответственно.