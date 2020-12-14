Правительство Камчатки подписало соглашение с WWF

Правительство Камчатского края и Фонд дикой природы (WWF) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом глава региона Владимир Солодов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, документ заключен на пятилетний срок с возможностью автоматического продления.

«Это не просто одно из соглашений по нескольким причинам. Прежде всего, защита природы на Камчатке имеет особое значение. Природа — это главное богатство и главный символ полуострова, который делает его известным во всем мире и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов. Сохранение природы и привлечение людей на Камчатку — это точка роста. В перспективе мы видим развитие экономики на Камчатке именно с основой на “зеленых” секторах, и туризм, направленный на расширение экологического мышления, — наша осознанная ставка. Еще более важно, что Фонд защиты дикой природы давно работает на Камчатке — у нас один из самых старых филиалов Фонда в России — и мы видим практическое наполнение, о котором мы сегодня договорились в соглашении», — написал Солодов.

Он также выразил благодарность руководству фонда и сотрудникам за взаимодействие в рамках расследования и установления точных причин экологического бедствия, произошедшего осенью этого года у берегов Камчатки.

«Эта ситуация еще раз подчеркнула, что нам всем нужно объединить усилия, чтобы лучше понимать происходящие в природе явления, рассказывать о них нашим жителям, а также прорабатывать инициативы, что позволят сохранить природу, которой мы гордимся: уникальных морских млекопитающих, флору, мировой океан. Уверен, что соглашение станет основой для конкретных направлений по сотрудничеству между Камчатским краем и Фондом защиты дикой природы», — добавил глава Камчатки.

Директор Камчатского представительства WWF России Сергей Рафанов отметил, что соглашение с властями края позволит ставить конкретные цели совместной работы, а также проводить мероприятия, направленные на их достижение.

«Мы рассчитываем, что соглашение даст нам возможность более тесного и эффективного взаимодействия в дальнейшем. Со своей стороны, Фонд готов предоставить как экспертную оценку, так и финансовую поддержку в оценке рисков и минимизации угроз природе края, связанных с реализацией программ долгосрочного экономического развития региона. В частности, мы намерены содействовать внедрению на полуострове стратегической экологической оценки, оказать поддержку при разработке регионального паспорта климатической безопасности, привлечь экспертов к оценке техногенного воздействия на реках Вывенка, Пенжина, Асача, Мутная, Ича и Кирганик», — сказал он.