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Глава Камчатки назвал определяющий развитие городов и регионов фактор

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Владимир Солодов
Владимир Солодов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал фактор, определяющий развитие городов, регионов и страны. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Открывая приуроченную ко всероссийскому Дню матери церемонию, губернатор заявил, что настоящее развитие начинается с семьи. «Я глубоко убежден, если в семьях будет благополучие, то наш полуостров будет активно развиваться и хорошо выглядеть и с позиции экономики, и с позиции здоровья и продолжительности жизни. Именно с семейного благополучия начинается развитие наших городов, регионов, страны», — сказал он, добавив, что в России данному вопросу уделяется огромное внимание.

В качестве примера он отметил принятое президентом России решение об изменении налоговой системы для жителей страны, доходы которых превышают пять миллионов рублей. Он подчеркнул, что средства, полученные за счет увеличения налогов для таких граждан, будут направлены на помощь детям, имеющим сложные заболевания и нуждающимся в лечении.

Поздравив жителей полуострова, губернатор уделил отдельное внимание многодетным семьям: Солодов понадеялся, что таких семей на Камчатке будет больше.

Отмечается, что во время торжественного мероприятия также состоялось вручение наград. В этом году их получили четыре семьи Камчатского края. На мероприятии также чествовали семьи, в которых воспитывается трое и более детей. Отмеченные наградами жители также получили памятные подарки и цветы.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе многодетные семьи, владеющие легковыми автомобилями, избавят от уплаты транспортного налога в 2021 году. Освобождение от налога произойдет вне зависимости от мощности автомобиля.

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