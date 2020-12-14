Блогершу обвинили в провокации прохожих из-за наряда и позы на уличной съемке

Блогерша опубликовала видео, на котором незнакомая женщина обвинила ее в провокации прохожих из-за съемки на улице. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах предпринимательницу Николь Калинину (Nicole Kalinina) запечатлели сидящей на бордюре. Она была одета в бежевое платье, черную шубу и высокие кожаные сапоги на плоской подошве. Ее образ дополнила сумка французского модного дома Louis Vuitton, золотые серьги и кольца. На видео слышно, как в один момент прохожая женщина сделала девушке замечание, сказав, что она выглядит провокационно для молодых людей и что ей стоит уйти.

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«Я все еще пытаюсь понять, что же я делала такого провокационного», — подписала блогерша пост, набравший более 222 тысяч лайков и 1,6 миллиона просмотров. Подписчиков рассмешил ролик Калининой, о чем они написали в комментариях. «О да, этот высокий воротник и большое пальто так откровенны!», «Она сказала это только из-за своего внутреннего женоненавистничества», «Пожалуйста, скажи мне, что вы не двигались и продолжали фотографировать», «Просто ее муж стоял рядом и пускал на тебя слюни, а ей этого не хотелось», «Господи, когда люди научатся не лезть не в свое дело», — писали они.

Ранее в декабре модель пришла на премию в прозрачном комбинезоне и была пристыжена поклонниками. На опубликованных снимках 27-летняя манекенщица запечатлена на ковровой дорожке в прозрачном комбинезоне из капроновой ткани. Читателей издания возмутил вызывающий образ знаменитости, и они пристыдили ее в комментариях.