МиГ-29 ВВС Украины покрылись льдом

В сети появились фотографии, на которых запечатлены результаты хранения в неподобающих условиях истребителей МиГ-29 в одной из частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Внимание на них обратил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как видно на опубликованных кадрах, самолеты стоят на улице, при этом от непогоды их защищают только куски брезента, покрывающие отдельные части истребителей. Можно заметить, что в результате на крыльях МиГ-29 образовался толстый слой льда, из-за чего они были повреждены. Также слой льда покрывает и одну из попавших на снимки управляемых ракет самолета.

Где и когда именно были сделаны фото, не уточняется.

В июне украинское агентство Defense Express сообщало, что многие владельцы истребителей МиГ-29 безуспешно пытаются продать их, приобретя новые самолеты, но никак не найдут нужных покупателей.

В мае 2019 года стало известно, что около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшихся в Крыму на базе Бельбек с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы. Отмечалось, что самолеты не обслуживались пять лет — им не проводили профилактические антикоррозийные работы и не запускали электроприборы и двигатели. Военные только охраняли боевую технику и обеспечивали пожаробезопасность.