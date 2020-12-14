Российская авиакомпания обвинила некурящего пассажира в курении на борту и проиграла суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказал журналистам канала 37-летний Виктор Пашнюк, он летел домой из Германии и во время полета сходил в туалетную комнату. Через некоторое время после того, как пассажир вернулся на свое место, к нему подошел бортпроводник и заявил, что увидел в унитазе окурок.

«Он начал всячески доказывать, что это я. Я просил, чтобы он посмотрел мои вещи, что от меня не воняет, чтобы мы нашли девушку, которая была напротив [посещала уборную комнату перед ним], но все было бесполезно», — отметил он.

После этого, рассказал турист, командир воздушного судна вызвал в аэропорт полицию, и в отношении него составили протокол — однако сотрудники правоохранительных органов не нашли доказательств того, что в туалете курил именно Пашнюк, и не стали привлекать его к ответственности. В итоге авиакомпания подала на пассажира в суд и проиграла процесс за неимением улик.

В июне в московском аэропорту Шереметьево задержали пассажира самолета, закурившего на борту. При задержании дебошир оторвал погон у полицейского и стал фигурантом уголовного дела.