Телеведущий и журналист Владимир Познер пояснил свои слова о неполноценности россиян в беседе с ТАСС.

По его мнению, гражданам России следует избегать снисходительного отношения к собственному народу и при этом не ставить себя выше иностранцев. Он отметил, что у россиян есть ощущение своего величия, и в то же время некоторые жители страны проявляют довольно подобострастное отношение к Западу. «И вот это сочетание я и называю "комплексом неполноценности", который приводит к самым разным проявлениям — к национализму, к шовинизму», — сказал телеведущий.

Ранее Познер перечислил причины негативного отношения россиян к демократии. По его мнению, презрительное отношение граждан к понятиям «либерализм» и «демократия» объясняется, в частности, неграмотностью. Журналист предположил, что если спросить у противников этих политических систем значение слов, они не смогут их объяснять. «В общем, так: неграмотность, зависть, комплекс неполноценности — вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии», — подытожил журналист.

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