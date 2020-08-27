Познер порассуждал о преимуществах отсталости России от Европы

Советский и российский телеведущий Владимир Познер порассуждал о преимуществах отсталости России от европейских стран. Об этом он написал в блоге на своем сайте.

В частности, Познер упомянул недавнее высказывание режиссера Андрея Кончаловского о том, что европейская цивилизация катится в пропасть на «Роллс-Ройсе», а вслед за ней и Россия — но на старом троллейбусе. «Мы, конечно, отстали. Россия в этом смысле как страна отсталая, имеет некоторые преимущества, потому что она может не повторять того, что делали другие», — подчеркнул телеведущий.

Познер также не согласился с тем, что Россия катится в пропасть. По его мнению, страна меняется, однако многие воспринимают эти изменения как катастрофу. «И это характерно, это естественно», — отметил он. Телеведущий вспомнил эпоху Возрождения, и напомнил, что тогда тоже бытовали упаднические настроения. «А это было начало. После темных веков случается рассвет, понимаете?» — заключил журналист.

Ранее телеведущий сравнил разницу в восприятии слова «друг» в России в США. По его словам, на русском языке оно имеет определенный смысл, связанный с доверием и близостью, тогда как фраза «meet my friend» не имеет такого же значения.