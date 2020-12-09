Познер назвал массовую эмиграцию из России «отрыжкой советской власти»

Ведущий Владимир Познер заявил, что массовая эмиграция из СССР, а затем и из России связана с действиями советской власти. Отвечая на вопрос переехавшего в Испанию россиянина, он назвал эмиграцию «отрыжкой советской власти». Комментарий журналиста опубликован на «Познер Online».

В письме мужчина по имени Александр рассказал Познеру, что очень многие соотечественники после переезда хотят как можно сильнее дистанцироваться от России: меняют имена, стараются минимально учить детей русскому языку и культуре.

Познер подчеркнул, что подобное явление ему хорошо известно. «Сказать откровенно, это, на мой взгляд, отрыжка 74 лет советской власти», — заметил ведущий.

По словам журналиста, до появления СССР русские люди не эмигрировали в массовом порядке из собственной страны. Он добавил, что в дальнейшем страна «превратилась в тюрьму, откуда никого не выпускали без одобрения КГБ».

Он также отметил, что первая волна русской эмиграции, бежавшая от большевиков, «бесконечно любила Россию, делала все, чтобы дети сохранили язык». Однако в последующие волны, пояснил Познер, отношение людей стало другим — они желали избавиться от любого напоминания о стране, из которой бежали.

Ранее Владимир Познер перечислил причины негативного отношения россиян к демократии. Журналист считает, что презрительное отношение граждан к понятиям «либерализм» и «демократия» объясняется, в частности, неграмотностью.