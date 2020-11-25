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Познер назвал фундаментальную проблему современной России

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Владимир Познер
Владимир Познер
Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Телеведущий, журналист Владимир Познер, отвечая на вопрос читателя, оценил развитие современной России и назвал фундаментальную проблему страны. Его словам опубликованы на сайте «Познер Online».

Журналист отметил, что приехал в СССР, когда ему было 19 лет, и уже 67 наблюдает за страной. «Ну и как я оцениваю "стакан"? Он заполняется или, напротив, пустеет? Для меня однозначно заполняется», — провел аналогию Познер и добавил, что, по его мнению, Россия совершила огромный прыжок вперед за последние 30 лет.

«Но у нее есть одна фундаментальная проблема: ей продолжают управлять советские люди, люди, которые родились и выросли при советской власти, с советским менталитетом, продукты системы, которой нет, попавшие в иную систему и не очень понимающие, как ею управлять», — констатировал телеведущий. Познер подчеркнул, что на смену им неизбежно приходят люди, которые не знали советской системы и которые меняют страну к лучшему.

Ранее Познер выступил против бесконтрольной миграции в европейские страны из других регионов мира и назвал политику Европы в отношении беженцев ошибкой. Журналист отметил, что не уверен в способности Евросоюза справиться с возникшими из-за этих действий проблемами.

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