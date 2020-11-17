Познер обратился к выступающим против западных ценностей россиянам

Телеведущий Владимир Познер обратился к россиянам в эфире авторской программы из-за моды употреблять слово «прозападный» в качестве осуждения. Журналист отметил, что люди, выступающие против западных ценностей, на самом деле являются противниками демократии. Фрагмент опубликован на сайте Первого канала.

«У меня складывается впечатление, что когда у нас говорят "прозападный", на самом деле имеется в виду "антирусский" или "антироссийский" — и это странно», — отметил журналист.

Материалы по теме Движение вниз Россия тратит миллиарды из бюджета на поддержку телевидения. Кому и зачем это нужно? «Если хочется переспать — то на здоровье» Владимиру Познеру — 85. Он играет в теннис, пьет виски и идеально сочетает носки с брюками

Познер рассказал, что «прозападное» — это когда во главу угла ставят права человека, признание равенства всех людей вне зависимости от расы и религии, право верить или не верить в бога, равенство мужчин и женщин, всеобщее бесплатное образование, гарантированное бесплатное медицинское лечение, свободные прозрачные выборы. «Ну вот много таких вещей, которые, наверное, одним словом можно назвать демократией», — пояснил ведущий.

По его словам, нет сомнений, что все эти идеалы — именно западные. Он выразил мнение, что Россия не должна быть против демократии, против того, чтобы быть прозападной.

Журналист прокомментировал высказывания людей, которые считают, что западные ценности чужды России. «Лучше бы они прямо говорили, что: "да, мы против демократии, мы хотим чего-того другого"», — сказал Познер. Глядя в камеру, он обратился к зрителям: «Я хотел бы вас спросить, вы подумайте сами: вы — антизападные или прозападные? С учетом того, что я сейчас сказал».

Ранее Познер подверг критике отношение некоторых россиян к начальству. В реплике журналист отметил привычку людей «почитать барина», которая так и не ушла за десятилетия.