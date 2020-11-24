Познер назвал ошибку Европы в вопросе мигрантов

Ведущий Владимир Познер выступил против бесконтрольной миграции в европейские страны из других регионов мира. Отвечая на вопрос читателя на сайте «Познер Online», он назвал ошибкой политику Европы в отношении беженцев.

«В вопросе мигрантов и беженцев я занимаю жесткую позицию», — отметил журналист. Познер считает, что страна не должна «держать двери открытыми, чтобы любые люди в любом количестве могли входить».

По его словам, мигрантов можно впускать в страну только при подписании трех официальных обязательств: выполнять законы страны и считать их первостепенными, выучить иностранный язык за три года, платить налоги и выполнять все прочие обязательства граждан государства.

В случае с беженцами Познер посчитал возможным их допуск на территорию страны только с условием — с разрешением ситуации, из-за которой они покинули родину, беженцы возвратятся обратно. «Далеко не все те, кто наводнили Европу, являются беженцами», — констатировал ведущий.

Журналист заметил, что не уверен в способности Евросоюза справиться с возникшими из-за этих действий проблем. Познер заключил, что политика по бесконтрольному приему мигрантов и беженцев, которую долго проводила Франция и другие европейские страны, ошибочна и в значительной мере и является причиной текущего кризиса.

Ранее Владимир Познер, комментируя теракты во Франции, потребовал, чтобы власти страны действовали самым жестким образом, в том числе допустил возможность высылки из страны исламистов. Он замечал, что не считает нужным воздерживаться от жестких мер. По словам журналиста, для этого может понадобиться выслать несколько тысяч, а то и десятков тысяч человек.

Познер родился в Париже в 1934 году, его мать была француженкой, а отец — сыном эмигрантов. Несколько лет семья жила в США и Германии. В настоящее время он живет в России и ведет на Первом канале авторскую передачу «Познер», а также снимает фильмы о путешествиях. Имеет гражданства России, Франции и США.