Врачи объяснили уязвимость работников заводов перед коронавирусом

Уязвимость работников промышленных предприятий перед COVID-19 связана с условиями труда. Об этом в эфире НСН рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По ее предположению, инфекция распространяется на заводах из-за скученности народа, закрытого пространства и плохой вентиляции помещений. В таких условиях «сложно не заразиться», указала она, добавив, что дополнительную защиту в этом случае могут дать респираторы с клапанами, а не обычные медицинские маски.

Ярцева также рассказала, что, помимо работников заводов и фабрик, больше других заразиться рискуют учителя, кассиры и сотрудники социальных учреждений.

В свою очередь, эпидемиолог Олег Юрин назвал причиной увеличившегося числа заболевших на заводах невозможность работникам перейти на удаленную работу.

Ранее 15 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что высокие показатели заболеваемости COVID-19 на заводах фиксировались последние две недели. Она указала, что на этих предприятиях стоит принять дополнительные усилия по организации безопасности труда.

За последние сутки в России выявили 26 689 случаев коронавируса, 577 летальных исходов и 24 813 выздоровлений. С начала пандемии зарегистрировано 2 707 945 случаев коронавируса в 85 регионах, 47 968 летальных исходов, выздоровели 2 149 610 человек.