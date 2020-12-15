Российский газовый монополист «Газпром» решил закупить «золотые» медицинские маски, стоимость каждой составит 210 тысяч рублей, следует из данных электронной торговой площадки группы «Гапромбанка».

«Южное межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"» 14 декабря 2020 года объявило тендер на покупку более 1,1 миллиона одноразовых масок за 232,5 миллиарда рублей. Они предназначены для подразделений в Краснодаре, Астрахани, Волгограде, Магадане, Ставропольском крае и Ростовской области.

Вероятнее всего, имела место ошибка в цифрах. На момент написания материала тендер отменен по инициативе заказчика, однако условия закупки на сайте пока остались без изменений.

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