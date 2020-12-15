США сочли Россию угрозой для стабильности в Средиземноморье

Госсекретарь США Майкл Помпео счел Россию угрозой для стабильности в Средиземноморье. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в Twitter.

По его словам, Москва использует разные методы для распространения дезинформации и подрыва национального суверенитета. Тем самым она якобы сеет хаос и раскол в регионе.

Помпео также раскритиковал Россию за поддержку правительства президента Сирии Башара Асада и вмешательство в ливийский конфликт.

В Ливии долгое время идет противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией (ЛНА), поддержку которой оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

Москву неоднократно обвиняли в использовании своих наемников в разных странах. В частности, речь шла о ЧВК Вагнера — неофициальном вооруженном формировании, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких государствах Африки, в том числе в Ливии.